WTA Dubai - Elise Mertens retrouve sa partenaire de double au deuxième tour en simple

(Belga) La Bélarusse Aryna Sabalenka sera l'adversaire d'Elise Mertens au deuxième tour du tournoi de tennis WTA de Dubaï, aux Emirats Arabes Unis, une épreuve sur surface dure dotée de 2.794.840 dollars.

Partenaire de double d'Elise Mertens, Aryna Sabalenka (N.7), 21 ans, 13e joueuse du monde, a battu en effet la Grecque Maria Sakkari, 24 ans, 21e au classement WTA lors de son premier tour mardi: 6-2, 4-6 et 6-1 au bout de plus de deux heures de jeu (2h02). La numéro 1 belge, 24 ans, 22e mondiale, avait de son côté écarté lundi la Chinoise Qiang Wang (WTA 28), 28 ans, en deux manches 6-3, 6-0 lors de son premier tour. Mertens et Sabalenka se sont croisées, en simple, à quatre reprises sur le circuit. Chacune des deux joueuses a remporté deux rencontres. Mardi à Dubaï a vu la défaite de l'Américaine Sofia Kenin (N.5), 21 ans, 7e mondiale, au premier tour. La lauréate de l'Open d'Australie a été battue d'entrée par la Kazakhe Elena Ribakina (WTA 19), 20 ans, 6-7 (2/7), 6-3 et 6-3. (Belga)