WTA Dubaï: Elise Mertens se qualifie facilement pour le deuxième tour

Elise Mertens s'est qualifiée pour le deuxième tour du tournoi de tennis WTA Premier de Dubaï, lundi, aux Emirats Arabes Unis. Mertens, 22e joueuse mondiale, a battu la Chinoise Wang Qiang (WTA 28) 6-3, 6-0. La rencontre a duré 1 heure et 3 minutes.

Mertens a mal commencé la rencontre, perdant son service dans le deuxième jeu et se retrouvant ainsi menée 0-2. Après ce faux départ, la N.1 belge se montrait intraitable: elle contrebreakait aussitôt et ne laissait plus filer qu'un seul jeu dans le premier set, remporté 6-3. Mertens expédiait le deuxième set en 24 minutes pour l'emporter 6-0, alignant ainsi dix jeux d'affilée entre le premier et le second set.

C'est la deuxième victoire en cinq rencontres de Mertens face à Wang. Au deuxième tour, Mertens rencontrera soit la Grecque Maria Sakkari (WTA 21) soit la Biélorusse Aryna Sabalenka (WTA 13), sa partenaire en double. L'an passé, Mertens avait été éliminée au premier tour à Dubaï par la Chinoise Zhu Lin.

Plus tôt dans la journée, Alison Van Uytvanck (WTA 48) a été battue par la Tchèque Katerina Siniakova (WTA 58) en trois sets, 5-7, 6-2, 7-5, au troisième et dernier tour des qualifications. En 'night session' (16h en Belgique), place au retour très attendu de Kim Clijsters. L'ancienne N.1 mondiale entamera sa troisième carrière contre l'Espagnole Garbine Muguruza (WTA 16). Van Uytvanck remontera sur le court N.1 lundi pour jouer en double avec Kirsten Flipkens. Le duo belge affrontera la paire formée par la Tchèque Kveta Peschke et la Néerlandaise Demi Schuurs. Flipkens (WTA 83) et Ysaline Bonaventure (WTA 117) ont également été éliminées en qualifications du simple.