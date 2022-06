WTA Eastbourne - Flipkens avant Wimbledon et sa dernière en simple : "Profiter avec ma famille et mes amis"

(Belga) Battue, mais pas abattue, mercredi à Eastbourne par la Bulgare Viktoriya Tomova (WTA 128), lucky loser des qualifications, Kirsten Flipkens (WTA 257) va désormais pouvoir se concentrer sur Wimbledon. Lauréate chez les juniores en 2003 et demi-finaliste en simple dans le grand tableau en 2013, la Campinoise de 36 ans y disputera le dernier tournoi en simple de sa carrière.

"Honnêtement, je n'ai aucune attente particulière pour Wimbledon", a-t-elle déclaré à Belga. "Ces prochains jours, je vais surtout tâcher de bien récupérer afin de pouvoir entamer ce tournoi en pleine forme. Je ressens tout de même quelques douleurs ci et là. Beaucoup va dépendre évidemment du tirage au sort, vu que je ne serai pas tête de série. Je ne me mets en tout cas aucune pression et je vais profiter à 100% de ce dernier Wimbledon avec ma famille et mes amis. Et j'espère que je réussirai une dernière fois à faire l'étalage de mon meilleur tennis." On peut d'ailleurs se demander, au vu de ses derniers résultats, avec un quart de finale à Rosmalen et une victoire contre Elise Mertens (WTA 30) à Eastbourne, pourquoi Kirsten Flipkens a décidé de mettre un terme à sa carrière en simple après Wimbledon. Mais elle ne va pas changer d'avis. "Je reste pleinement derrière cette décision", a-t-elle poursuivi. "Le tennis ne se limite pas à quatre semaines sur gazon. S'il n'y avait que des tournois sur gazon toute l'année, je pourrais encore éventuellement l'envisager" a-t-elle souri. "Mais ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup d'autres matches sur d'autres surfaces et il faut pouvoir continuer quotidiennement à faire les sacrifices pour s'entraîner. Physiquement, mon corps n'est plus en mesure de supporter chaque semaine tous ces efforts et de repousser ses limites. Bref, c'est très bien comme ça." (Belga)