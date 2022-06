WTA Eastbourne - Flipkens qui défie Mertens : "sympa de jouer contre elle sur ma surface de prédilection"

(Belga) Une Belge va en chasser une autre pour Kirsten Flipkens (WTA 257) au tournoi WTA 500 sur gazon d'Eastbourne, doté de 757.900 dollars. Victorieuse lundi au premier tour 6-2, 6-3 de Maryna Zanevska (WTA 68), la Campinoise, 36 ans, issue des qualifications, défiera en effet mardi Elise Mertens (WTA 30). La numéro 1 belge, 26 ans, était elle dispensée du premier tour en Grande-Bretagne en raison de son statut de tête de série N.13 du tableau.

"J'ai déjà affronté Elise à plusieurs reprises cette année en double (NdlR : à l'Open d'Australie et à Roland-Garros notamment) et je me suis chaque fois inclinée", a expliqué Kirsten Flipkens. "J'espère avant tout que ce sera un bon match. Ce sont les deux dernières semaines de ma carrière en simple et je trouve dès lors très sympa de pouvoir jouer contre elle, qui plus est, sur ma surface de prédilection". Il s'agira de la deuxième confrontation sur le circuit entre Kirsten Flipkens et Elise Mertens. La native de Louvain avait remporté la première, sur la terre battue de Rabat, 6-3, 6-1, en 2019, mais sur gazon, l'histoire pourrait se révéler différente. "Il est clair que je n'aurai rien à perdre et que je peux vraiment savourer cette occasion", a poursuivi 'Flipper'. "Nous sommes également de bonnes amies, ce qui rendra ce match encore plus particulier. Je joue bien pour l'instant (NdlR : elle a atteint les quarts de finale à Rosmalen), je profite de ces derniers matches et je pense que ce sera chouette". Eastbourne représente l'avant-dernier tournoi en simple de la carrière de Kirsten Flipkens. La native de Geel tirera sa révérence à Wimbledon, où elle avait atteint les demi-finales en 2013, battue par la Française Marion Bartoli.