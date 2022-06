WTA Eastbourne: Kvitova surclasse Ostapenko et se rassure avant Wimbledon

(Belga) Double lauréate de Wimbledon (2011 et 2014), Petra Kvitova (WTA 31) va aborder "The Championships" en net regain de forme et de confiance. Samedi, la Tchèque a remporté le tournoi d'Eastbourne, décrochant son premier titre d'une saison 2022 jusqu'ici compliquée.

Ancienne N.2 mondiale, la gauchère de 32 ans s'est imposée 6-3, 6-2 contre la Lettone Jelena Ostapenko (WTA 14), tenante du titre de ce tournoi WTA joué sur gazon et doté de 757.900 dollars. Kvitova devra confirmer au premier tour sur l'herbe du All England Lawn Tennis and Croquet Club, où elle défiera l'Italienne Jasmine Paolini (WTA 73). Onze ans après avoir perdu sa première finale à Eastbourne, Kvitova a écrit la 29e ligne de son palmarès. Elle n'avait plus remporté un tournoi depuis Doha en mars 2021. Ostapenko a perdu son titre mais la Lettone de 25 ans, lauréate de Roland-Garros 2017 et demi-finaliste à Wimbledon en 2018, va malgré tout rejoindre la capitale anglaise après avoir atteint une deuxième finale cette saison. Elle s'était imposée à Dubaï en février. (Belga)