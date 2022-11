WTA Finals - Elise Mertens en finale du double

(Belga) Elise Mertens et la Russe Veronika Kudermetova se sont qualifiées pour la finale du double du Masters féminin de tennis, les WTA Finals, dimanche à Fort Worth (Texas).

En demi-finale, le tandem belgo-russe s'est imposé en deux sets (6-1; 6-1) face au duo américano-néerlandais Desirae Krawczyk/Demi Schuurs, après à une heure de jeu. Mertens et Kudermetova rencontreront en finale les championnes tchèques en titre, Barbora Krejcikova et Katerina Siniakova. Elles se sont imposées 7-6 (7/5) et 6-2 face à l'Ukrainienne Lyudmyla Kichenok et à la Lettone Jelena Ostapenko plus tôt dans la journée. L'année dernière, Krejcikova et Siniakova ont battu Elise Mertens et la Taïwanaise Hsieh Su-Wei en finale de ce Masters 6-3, 6-4. Pour Mertens, il s'agit de sa quatrième participation consécutive au Masters de double. Mertens et Kudermetova ont remporté le tournoi WTA 500 à Dubaï plus tôt cette année. Elles ont aussi perdu les finales à Doha (WTA 1000), Miami (WTA 1000) et Rosmalen (WTA 250). Avec la Chinoise Shuai Zhang, la N.1 belge a également perdu les finales à Birmingham (WTA 250) et à Wimbledon. (Belga)