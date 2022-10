WTA: Garcia avance laborieusement au 3e tour à Guadalajara

Caroline Garcia, 10e mondiale, s'est qualifiée difficilement pour le 3e tour du WTA 500 de Guadalajara, aux dépens de la Canadienne Rebecca Marino (80e), battue 6-7 (2/7), 6-3, 7-6 (7/5), se rapprochant un peu plus du Masters féminin.

Que ce fut dur, sous la moiteur mexicaine, au bout de la nuit et de 2h31 d'une lutte serrée, souvent laborieuse. Mais la Française de 29 ans a fini par avoir le dernier mot, poussant un cri de rage qui avait aussi valeur de soulagement, en convertissant sa première balle de match.

Car à 6-5 contre elle dans le troisième set, après avoir demandé l'intervention d'une physio pour masser son épaule droite douloureuse, elle s'est retrouvée menée 0-30 sur son service. A deux points de la victoire, Marino n'a pas su enfoncer le clou.

Et, au tie-break décisif, Garcia a encore été à deux points de la correctionnelle, après avoir gâché un mini-break. Elle a su reprendre finalement ses esprits, face à une adversaire longtemps impériale à l'engagement (24 aces) mais pas dans ce moment-clé.

"Elle a été une adversaire très compliquée à gérer, dotée d'un gros service, qui m'a mise sous pression sur le mien. Il m'a fallu rester aussi calme que possible, malgré la frustration parfois", a convenu la Française, demi-finaliste du dernier US Open.

Elle affrontera au prochain tour l'Américaine Sloane Stephens (50e) ou la Suissesse Belinda Bencic (14e).

Cette dernière fait partie des concurrentes de Garcia dans la course à la qualification pour le Masters qui se déroulera à Fort Worth (Texas) du 31 octobre au 7 novembre. Une épreuve que la Lyonnaise a déjà disputée en 2017, atteignant les demi-finales, avec une défaite contre Venus Williams.

Pour l'heure, seules trois joueuses, la N.1 mondiale Iga Swiatek, lauréate de Roland-Garros et de l'US Open en 2022, la Tunisienne Ons Jabeur, double finaliste en Grand Chelem cette saison, et l'Américaine Jessica Pegula sont assurées de disputer le prestigieux rendez-vous de fin d'année.

Garcia est toutefois dans une situation très favorable pour mettre la main sur un des cinq derniers billets.

La N.1 française est actuellement 6e à la Race, le classement établi sur l'année civile, avec 2.896 points. Soit plus de 350 d'avance -plus qu'une demi-finale à Guadalajara- sur la première joueuse non qualifiée à ce stade, la Grecque Maria Sakkari.

Si bien que, conjuguée aux contre-performances de ses rivales directes, une victoire pourrait suffire au 3e tour pour entériner sa qualification.