WTA Granby - Greet Minnen prend un set à Daria Kasatkina mais sort au premier tour

(Belga) Greet Minnen a été éliminée au premier tour du tournoi WTA 250 de Granby, joué sur surface dure et doté de 251.750 dollars, lundi au Canada.

Minnen, 109e mondiale, s'est inclinée en trois sets 6-7 (4/7), 6-4, 6-2 contre la Russe Daria Kasatkina, 10e mondiale et tête de série N.1. La rencontre a duré 2 heures et 57 minutes Dimanche, Maryna Zanveska, 97e mondiale, a elle aussi été éliminée au premier tour après sa défaite 6-4, 7-5 face à la Britannique Harriet Hart (WTA 94). En double, Minnen, associée à la Hongroise Anna Bondar, s'est qualifiée pour les quarts de finale en battant 6-0, 6-4 Kimberley Zimmermann et l'Américaine Sabrina Santamaria. Alison Van Uytvanck (WTA 42) a elle déclaré forfait pour le tournoi québecois, le dernier avant l'US Open, dont elle devait être la tête de série N.2. Elle avait déjà déclaré forfait pour le tournoi WTA 1000 de Toronto et Cincinnati ces dernières semaines, en raison d'une blessure au dos qui l'avait contrainte à abandonner au premier tour du tournoi WTA 250 de Prague le 25 juillet dernier. (Belga)