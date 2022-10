WTA Guadalajara - Kimberley Zimmermann avance au 2e tour en double

(Belga) Kimberley Zimmermann (WTA 47 en double) et sa partenaire ukrainienne Nadiia Kichenok (WTA 80 en double) se sont qualifiées pour le deuxième tour (8e de finale) du tournoi de tennis WTA 1.000 de Guadalajara, épreuve sur surface dure dotée de 2.527.250 dollars.

Le duo belgo-ukrainien a battu lundi 7-5, 6-2 la paire américaine formée par Sabrina Santamaia (WTA 84 en double) et Shelby Rogers (WTA 131 en double). La rencontre a duré 1 heure et 12 minutes. En huitièmes de finale, Zimmermann et Kichenok affronteront la Canadienne Gabriela Dabrowski et la Mexicaine Giuliana Olmos (WTA 7 en double), exemptées de premier tour en tant que têtes de série N.4. (Belga)