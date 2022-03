WTA Indian Wells - Iga Swiatek domine Maria Sakkari et sera 2e mondiale lundi

(Belga) La Polonaise de 20 ans Iga Swiatek (WTA 4/N.3) a dominé la Grecque Maria Sakkari (WTA 6/N.6) en finale du tournoi de tennis WTA 1.000 d'Indian Wells, épreuve sur surface dure dotée de 8.369.455 dollars, dimanche dans le désert californien.

Swiatek, grâce à un succès 6-4, 6-1 en 1h19, a signé un 11e succès de rang. Récente lauréate du tournoi WTA 1.000 de Doha, elle a ajouté un cinquième succès à son palmarès après ses sacres à Roland-Garros en 2020, Adélaïde et Rome en 2021 et donc à Doha en février. Cette victoire permettra aussi à la droitière de Varsovie de figurer lundi matin au 2e rang de la hiérarchie mondiale, dépassant la Tchèque Barbora Krejcikova. Sakkari, 26 ans, disputait sa cinquième finale et voit son compteur bloqué à un sacre, acquis à Rabat en 2019.