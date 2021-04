WTA Istanbul - Elise Mertens bat Veronika Kudermetova et se qualifie pour la finale

(Belga) Elise Mertens, 17e mondiale et tête de série N.1, s'est qualifiée pour la finale du tournoi WTA d'Istanbul (terre battue/235.238 dollars) samedi. La numéro 1 belge s'est imposée 6-1, 6-4 en 1h40 contre la Russe Veronika Kudermetova (WTA 29).

Face à sa partenaire de double, Mertens convertissait deux balles de break pour mener rapidement 4-1 puis 5-1 en remportant son service dans la foulée. La native de Louvain réalisait ensuite un nouveau break pour remporter la première manche (6-1). La deuxième manche était plus disputée et aucune des deux joueuses ne parvenaient à valider leurs balles de break. Menant 5-4, la Limbourgeoise transformait sa première balle de match pour s'imposer 6-1, 6-4. En finale, Mertens affrontera l'Ukrainienne Marta Kostyuk (WTA 85) ou la Roumaine Sorana Cristea (WTA 67). Elle tentera de remporter le 7e titre de sa carrière sur le circuit WTA après Hobart (2017 et 2018), Lugano (2018), Rabat (2018), Doha (2019) et le Gippsland Trophy en janvier dernier Plus tard samedi, Mertens jouera cette fois avec Kudermetova en demi-finale du double. Elles seront opposées à la paire russe Anastasia Pavlyuchenkova et Anastasia Potapova. (Belga)