WTA Istanbul - Elise Mertens disputera aussi la finale du double

(Belga) Cela ne fait aucun doute, Elise Mertens vit jusqu'ici une semaine parfaite sur les rives du Bosphore. La N.1 belge s'est qualifiée pour la finale du double au tournoi WTA d'Istanbul (terre battue/235.238 dollars) samedi, quelques heures après avoir déjà validé son ticket pour la finale du simple.

Elle retrouvait d'ailleurs sa partenaire Veronika Kudermetova, qu'elle a battue 6-1, 6-4 en début de journée en demi-finales du simple. Avec la Russe, Mertens s'est imposée 6-3, 6-1 devant la paire russe composée d'Anastasia Pavlyuchenkova et Anastasia Potapova. Têtes de série N.1, elles défieront en finale les Japonaises Nao Hibino et Makoto Ninomiya (N.2). Mertens tentera d'ajouter un 13e sacre en double sur le circuit après avoir remporté, avec Aryna Sabalenka, deux Grand Chelem : l'US Open 2019 et l'Open d'Australie 2021. En finale du simple, Mertens affrontera Sorana Cirstea (WTA 67). La Roumaine a disposé de l'Ukrainienne Marta Kostyuk (WTA 85) en deux manches, sur un double 6-4. La N.1 belge tentera de remporter le 7e titre de sa carrière sur le circuit WTA après Hobart (2017 et 2018), Lugano (2018), Rabat (2018), Doha (2019) et le Gippsland Trophy en janvier. Pour y parvenir, elle devra battre Cirstea pour la première fois. La droitière de Bucarest, 31 ans, mène deux victoires à rien, dont une sur la terre battue de Roland-Garros, au dernier tour des qualifications en 2016. Une victoire en simple et en double dans le même tournoi ne serait pas une première pour Mertens, déjà auteur de pareille performance à Hobart et Lugano lors de la saison 2018. (Belga)