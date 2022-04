WTA Istanbul: Veronika Kudermetova se qualifie pour la finale

(Belga) Veronika Kudermetova s'est qualifiée pour la finale du tournoi WTA d'Istanbul, joué sur terre battue et doté de 251.750 dollars, samedi en Turquie. La Russe, sous bannière neutre, 29e mondiale et tête de série N.3, s'est imposée en deux sets 6-3, 6-3 en 1h24 face à la Roumaine Sorana Cirstea, 24e mondiale et tête de série N.2, tenante du titre à Istanbul.

Kudermetova, partenaire d'Elise Mertens en double, jouera la quatrième finale de sa carrière sur le circuit WTA et tentera de décrocher son deuxième titre après celui remporté à Charleston en 2021. En finale, la Russe affrontera sa compatriote Anastasia Potapova (WTA 122) qui s'était imposée 2-6, 6-2, 6-2 face à la Kazakhe Yulia Putintseva (WTA 51) plus tôt samedi. Potapova, 21 ans, disputera la troisième finale de sa carrière et visera un premier sacre sur le circuit.