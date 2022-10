WTA: Jabeur chute en quarts chez elle à Monastir, Liu en demies

La Tunisienne Ons Jabeur, N.2 mondiale, a chuté dès les quarts de finale du tournoi de Monastir, premier tournoi du circuit WTA organisé dans son pays, battue par Claire Liu (73e) après trois sets versatiles, 6-3, 4-6, 6-4.

Jusqu'ici, la tête de série N.1 et grande favorite, s'était pourtant montrée impériale dans le tournoi tunisien, ne laissant que 9 jeux à ses adversaires des deux premiers tours, l'Américaine Ann Li puis la Russe Evgeniya Rodina.

Mais cette fois, elle s'est fait surprendre par Liu, quart de finaliste dans le WTA 500 de Tokyo mi-septembre et finaliste à Rabat en mai, qui a lui pris son service d'entrée dans les deux premières manches.

Au premier set, Liu a su tenir son avantage jusqu'au bout, bien aidée par le service défaillant de la Tunisienne (45% de premières balles) mais dans le deuxième, Jabeur s'est rebellée et a immédiatement recollé, avant de faire le break sur la mise en jeu suivante de son adversaire ... puis de perdre à nouveau son avantage au jeu suivant, dans lequel elle a commis deux doubles fautes consécutives, visiblement agacée.

L'inconstance des deux joueuses s'est ensuite poursuivie, chacune perdant son service tour à tour (3 fois pour Jabeur, 4 pour Liu), mais c'est la finaliste de Wimbledon et de l'US Open 2022 qui a fini par prendre les devants, soutenue par un public tunisien tout acquis à sa cause, pour égaliser à une manche partout en concrétisant sa 5e balle de set.

Cette incapacité à tenir son engagement de part et d'autre s'est reproduite dans la fin de la manche décisive, et cette fois, c'est l'Américaine qui a su se montrer la plus résistante pour finalement l'emporter après 2h28 de jeu, où chacune des joueuses aura commis 51 fautes directes.

Liu sera opposée en demies à la lauréate du dernier quart de la journée qui oppose la Belge Elise Mertens (42e) à la Japonaise Moyuka Uchijima (124e).

La première demi-finale opposera la Française Alizé Cornet, 37e mondiale, à la Russe Veronika Kudermetova (12e).

Le tournoi de Monastir (centre-est), sur dur, qui fait sa première apparition au calendrier WTA, est le 2e tournoi du circuit professionnel féminin organisé en Afrique, après celui de Rabat au Maroc.