WTA Limoges - Alison Van Uytvanck, après son titre: "Vraiment contente de mon jeu cette semaine"

(Belga) Alison Van Uytvanck (WTA 68) s'est offert un beau cadeau de Noël avec quelques jours d'avance, dimanche, en s'imposant au tournoi WTA 125 sur dur de Limoges, doté de 125.000 dollars. Tête de série N.°2 du tableau, la Grimbergeoise, 27 ans, a battu en finale la Roumaine Ana Bogdan (WTA 119), 29 ans, tête de série N.8, pour remporter son deuxième titre de l'année après sa victoire au tournoi WTA 250 Nur-Sultan à Astana, en septembre.

"J'ai bien fait de demander une invitation à Pascal (NdlR : Biojout, le directeur du tournoi", a-t-elle souri après son triomphe. "Je suis vraiment contente de mon jeu cette semaine. J'adore jouer en indoor, car c'est généralement un peu plus rapide, et j'ai pris beaucoup de plaisir ici. J'étais un peu stressée à l'entame de cette finale, tout comme elle. Je dirais qu'il s'agissait peut-être de mon moins bon match, car j'avais pratiqué un tennis exceptionnel jusque-là, je trouve. Il était important de rester positive. J'ai hérité de beaucoup de balles de break (dans le deuxième set), que je n'ai pas saisies, mais la clé était de rester calme et de ne pas se frustrer. Je suis très heureuse de cette victoire". Alison Van Uytvanck, qui n'a pas perdu un set de toute la semaine dans le Limousin, prendra désormais quelques jours de repos en famille avant de s'envoler le 27 décembre pour l'Australie où elle entamera sa saison 2022 au tournoi WTA 250 de Melbourne, le 3 janvier. "J'ai beaucoup travaillé mon jeu agressif durant la préparation", a-t-elle poursuivi. " Essayer de bien servir, prendre l'ascendant dès le retour, venir souvent au filet... Je suis ravie que cela ait déjà porté ses fruits. Je pense avoir trouvé un style qui me convient et j'espère garder ce niveau. L'objectif est d'essayer de réintégrer le Top 50 et de battre mon meilleur classement, 37e. Allez, tâchons de viser le Top 30 ! ", a-t-elle conclu. (Belga)