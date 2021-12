WTA Limoges - Greet Minnen éliminée en quarts de finale

(Belga) Greet Minnen a été éliminée en quarts de finale du tournoi WTA 125 de Limoges, joué sur surface dure et doté de 115.000 dollars, vendredi en France. L'Anveroise, 77e mondiale et tête de série N.4, s'est inclinée en trois sets 6-3, 5-7, 6-1 face à la Russe Varvara Gracheva, 79e mondiale et tête de série N.5.

Gracheva affrontera pour une place en finale la Roumaine Ana Bogdan, 119e mondiale et tête de série N.8, qui a battu la Française Jessika Ponchet (WTA 201) sur un double 7-5 en quarts de finale. L'autre demi-finale mettra aux prises Alison Van Uytvanck (WTA 68) à la Russe Vera Zvonareva (WTA 87). Alison Van Uytvanck, tête de série N.2, a battu en quarts Française Kristina Mladenovic, 99e mondiale et tête de série N.7, sur un double 6-4. Vera Zvonareva, tête de série N.6, a de son côté écarté la Française Caroline Garcia, 74e mondiale et tête de série N.3, en deux manches 6-4, 6-3. (Belga)