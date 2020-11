WTA Linz - Greet Minnen, aidée par Van Uytvanck à Linz: "Ali est vraiment un excellent coach"

(Belga) Greet Minnen (WTA 110) n'était pas toute seule lundi soir pour forger l'exploit au premier tour du tournoi WTA indoor de Linz contre l'Ukrainienne Dayana Yastremska (WTA 29), 20 ans, tête de série N.3 du tableau. Victorieuse 6-4, 6-3, la Limbourgeoise a ainsi pu compter sur le soutien au bord du court d'Alison Van Uytvanck (WTA 63), sa compagne dans la vie, demi-finaliste en 2018, et qui officie en tant que coach.

"Ali a décidé de ne plus jouer cette saison", a-t-elle raconté. "Elle est toujours un peu blessée au poignet gauche et a préféré ne pas prendre de risque pour pouvoir effectuer une bonne préparation pour la tournée australienne. Nous serons obligées de partir plus tôt vu la quarantaine qui nous est imposée. Je suis très contente qu'elle soit à mes côtés et elle est vraiment un excellent coach. Elle m'a donné pas mal de conseils sur la surface, ainsi que sur mon adversaire du jour. Cela m'a beaucoup aidé." Avoir un petit ami ou une petite amie en tant que coach - même ponctuellement - ne doit pas être évident à gérer. C'est que s'il veut faire avancer son joueur ou sa joueuse, le coach se doit de dire les choses telles qu'elles sont et d'être parfois critique. Mais comme Elise Mertens (WTA 21) - avec Robbe Ceyssens - Greet Minnen est ravie de cette situation. "Ali a énormément d'expérience. C'est quelqu'un qui analyse beaucoup et est très fort tactiquement", a-t-elle poursuivi. "Elle n'hésite pas à être sévère avec moi, mais ce n'est pas un souci", a-t-elle souri. "Elle doit l'être si nécessaire. J'ai de toute manière énormément de respect pour elle et pour ce qu'elle a réalisé. Sur le court comme en dehors. Elle me pousse énormément à jouer vers l'avant, à prendre la balle tôt. Et c'est quelque chose que je dois faire si je veux progresser. Franchement, cela se passe très bien." . (Belga)