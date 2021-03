WTA Lyon - La finale opposera Viktorija Golubic à Clara Tauson

(Belga) La finale du tournoi de tennis WTA 250 de Lyon (dur/235.238 dollars), l'Open 6e Sens Métropole, opposera dimanche la Suissesse Viktorija Golubic à la Danoise Clara Tauson.

Golubic, 130e joueuse mondiale, a renversé la Française Fiona Ferro (WTA 46/N.2) 4-6, 6-0, 7-6 (7/4) en demi-finale samedi. Elle disputera sa troisième finale sur le circuit principal après une victoire à Gstaad et une défaite à Linz, deux finales jouées en 2016. En 2019, elle s'était adjugée un tournoi WTA 125 à Indian Wells, l'Oracle Challenger Series. La Suissesse de 28 ans avait éliminé vendredi Greet Minnen (WTA 113) en quarts de finale, 6-3, 7-6 (7/0). En début de programme, la Danoise Clara Tauson, 18 ans à peine et 139e mondiale, a pris la mesure de l'Espagnole Paula Badosa Gibert (WTA 73/N.7) en deux sets et 1h30 de jeu : 7-5, 6-1. Entraînée par le Belge Olivier Jeunehomme, la lauréate de l'Open d'Australie 2019 chez les juniores disputera dimanche sa première finale sur le circuit principal. (Belga)