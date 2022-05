WTA Madrid - Kirsten Flipkens éliminée en 8e de finale du double

(Belga) Kirsten Flipkens, 84e mondiale en double, associée à l'Espagnole Sara Sorribes Tormo (WTA 47), a été éliminée en huitièmes de finale (2e tour) du double du tournoi WTA 1000 de Madrid, épreuve sur terre battue dotée de 6.575.560 dollars, mardi dans la capitale espagnole.

La paire belgo-espagnole s'est inclinée 3-6, 6-3 et 10/8 dans le super tie break face aux Suissesses Belinda Bencic (WTA 130 en double) et Viktorija Golubic (WTA 148 en double). Lundi, elles avaient éliminé lundi au premier tour les Chinoises Yifan Xu/Zhaoxuan Yang qui composaient la 7e tête, 6-2 et 6-0. Kirsten Flipkens, 36 ans, reprenait la compétition dans la capitale espagnole, après avoir été touchée par le coronavirus. En quarts de finale, Bencic et Golubic rencontreront le duo formé de l'Ukrainienne Lyudmyla Kichenok (WTA 38) et de la Lettone Jelena Ostapenko (WTA 28 en double). (Belga)