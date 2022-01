WTA Melbourne 1 - Naomi Osaka se retire du tournoi de Melbourne

(Belga) La Japonaise Naomi Osaka s'est retirée samedi du tournoi WTA de Melbourne, en raison d'une blessure à l'abdomen avant la demi-finale qu'elle devait disputer contre la Russe Veronika Kudermetova.

"J'ai pris beaucoup de plaisir à jouer ici à Melbourne", a fait savoir Naomi Osaka dans un communiqué publié par les organisateurs sur Twitter. "Malheureusement, j'ai une blessure à l'abdomen et je dois me reposer et préparer l'Open d'Australie" à partir du 17 janvier, a-t-elle ajouté. La Japonaise, 13e mondiale, jouait son premier tournoi depuis sa défaite au 3e tour de l'US Open en septembre. Sa saison 2021 a été largement perturbée par des difficultés d'ordre psychologique et elle avait expliqué vouloir s'amuser sur le court à Melbourne. Elle y a successivement éliminé la Française Alizé Cornet, la Belge Maryna Zanevska et l'Allemande Andrea Petkovic. Veronika Kudermetova affrontera donc dimanche en finale la Roumaine Simona Halep, qui s'est imposée dans l'autre demi-finale face à la Chinoise Zheng Qinwen 6-3, 6-2. (Belga)