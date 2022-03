WTA Miami - Kirsten Flipkens éliminée en quarts de finale du double

(Belga) Kirsten Flipkens (WTA 110 en double) n'a pas rejoint le dernier carré du double dames du tournoi de tennis WTA 1000 de Miami. Mardi, sur la surface dure floridienne, avec sa partenaire indienne Sania Mirza (WTA 50), la Campinoise a dû s'avouer battue face à la paire composée de la Russe Ekaterina Alexandrova (WTA 170) et de la Chinoise Zhaoxuan Yang (WTA 34).

Celles-ci se sont imposées en deux manches et 1h23 de jeu : 6-3 et 7-6 (7/3). Elise Mertens (WTA 3) et la Russe Veronika Kudermetova (WTA 6), qui forment la tête de série N.1 de cette épreuve dotée de 8.584.055 dollars, sont également qualifiées pour les quarts de finale. Elles y rencontrent plus tard en journée la Polonaise Alicja Rosolska (WTA 68) et la Néo-Zélandaise Erin Routliffe (WTA 36).