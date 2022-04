WTA Miami - Mertens, battue en finale du double: "Nous avons eu trop de hauts et de bas"

(Belga) Elise Mertens était déçue, dimanche, d'avoir échoué en finale du double du tournoi WTA 1000 sur dur de Miami, qu'elle avait déjà remporté en 2019. Avec sa partenaire russe Veronika Kudermetova (WTA 6 en double), la Limbourgeoise (WTA 3), 26 ans, a même raté le coche, s'inclinant 7-6 (7/3) et 7-5 contre la Russe Vera Zvonareva (WTA 40) et l'Allemande Laura Siegemund (WTA 93) après avoir mené 4-1 dans le premier set et pu servir pour égaliser à une manche partout.

"Le match était très équilibré", a-t-elle confié à Belga après sa défaite. "Dans le premier set, nous n'avons pas saisi nos occasions et cela nous a coûté cher. J'ai donné tout ce que j'avais, mais nos adversaires ont joué de manière un peu plus stable. Nous avons eu trop de hauts et de bas. Mais bon, après ma défaite prématurée en simple (NDLR : dès son entrée en lice contre la Tchèque Linda Fruhvirtova, 16 ans, 279e mondiale), ce n'est pas un mauvais résultat. Miami est tout de même un gros tournoi du circuit. C'est quelque chose à quoi me raccrocher pour la suite." Elise Mertens va désormais tourner son regard vers la terre battue. La n°1 belge a ainsi prévu de disputer trois tournois en route vers Roland-Garros, à savoir Istanbul (18 avril), Madrid (28 avril) et Rome (9 mai). "Je vais effectuer une préparation de deux semaines, notamment pour remettre ma condition physique à niveau, car l'endurance et l'explosivité sont très importants sur terre battue", a-t-elle poursuivi. "Cela me permettra aussi de passer un peu de temps à la maison. Cela me fera du bien, car cela a tout de même été une longue tournée. Je vais aussi continuer à travailler sur la construction du point et le jeu au filet afin de retrouver des couleurs en simple."