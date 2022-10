WTA Monastir - Un succès tunisien très satisfaisant pour Philippe Dehaes, nouveau mentor d'Elise Mertens

(Belga) Philippe Dehaes, devenu entraîneur d'Elise Mertens dans le courant du mois d'août, est revenu sur le premier succès de sa protégée cette saison, qui a remporté dimanche le tournoi de Monastir à la faveur d'un succès 6-2, 6-0 contre Alizé Cornet en finale. "C'est vraiment un résultat très satisfaisant", a dit le technicien, connu pour la qualité de son approche mentale.

"C'est d'abord satisfaisant pour Elise car elle a eu une année 2022 difficile et que rentrer un titre à quelques tournois de la fin de saison, c'est toujours quelque chose d'exceptionnel", a expliqué Dehaes. "Pour moi, c'est aussi beaucoup de plaisir et de satisfaction car Elise est une véritable éponge. Malgré ses 26 ans, elle a toujours la soif d'apprendre et est très travailleuse. Quand les pièces s'imbriquent, c'est toujours agréable." Dehaes, passé aux côtés de joueuses comme Daria Kasatkina, Monica Puig, Kaja Juvan ou encore Emma Raducanu, est convaincu des capacités de Mertens. "Elle a un réel potentiel en elle, elle doit maintenant réaliser qu'elle est capable de grandes choses. J'espère que cette semaine va l'aider à prendre conscience du potentiel qui sommeille en elle", a analysé le Brabançon. D'un point de vue tactique, Philippe Dehaes estime que sa protégée est "encore un peu trop timide" et possède déjà plusieurs axes de travail pour 2023. "Elle peut être beaucoup plus offensive, je dois la pousser à être plus entreprenante, à tout le temps décider du point et à être la patronne sur le court. Il faut désormais qu'elle parvienne à attaquer aussi bien qu'elle ne défend. Elle doit oser y aller. Je lui rappelle aussi qu'elle a été N.1 mondiale en double et qu'elle doit ramener les spécificités du double en simple", a ponctué Dehaes. (Belga)