WTA Ostrava - Krejcikova renverse Swiatek et lui inflige une première défaite en finale en 2022

(Belga) Iga Swiatek n'est plus invincible en finale. Après 10 victoires de rang en finale sans perdre le moindre set, dont 7 en 2022, la Polonaise, N.1 mondiale, s'est inclinée devant la Tchèque Barbora Krejcikova (WTA 23) en finale du tournoi WTA 500 d'Ostrava (dur/757.900 dollars), dimanche en République tchèque. La partie s'est ponctuée sur le score 5-7, 7-6 (4) et 6-3 après 3h17 d'une intense bataille.

Forte d'une 60e victoire cette saison acquise en demies et de son incroyable série en finale, Swiatek se présentait forcément avec le statut de favorite. Après avoir empoché le premier set, la droitière de Varsovie a perdu le 2e au jeu décisif. Dans une ambiance bouillante, entre les Tchèques à domicile et les Polonais ayant parcouru quelques kilomètres à peine pour traverser la frontière afin de soutenir leur star, Krejcikova a pris le service de Swiatek dans le 8e jeu du 3e set avant de plier la partie d'un ace, sur sa 6e balle de match. Lauréate à Roland-Garros en 2021, la Tchèque de 26 ans ajoute un 5e titre à son palmarès après celui acquis à Tallinn la semaine dernière. Quant à Swiatek, elle disputait sa 12e finale sur le circuit, elle qui avait remporté les dix dernières sans perdre le moindre set. Elle compte 7 titres cette saison avec Doha, Indian Wells, Miami, Stuttgart, Rome, Roland-Garros et l'US Open. (Belga)