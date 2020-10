WTA Ostrava - Mertens et Sabalenka en finale au détriment de Flipkens et Schuurs

(Belga) Elise Mertens et sa partenaire biélorusse Aryna Sabalenka se sont qualifiées pour la finale du double au tournoi de tennis WTA d'Ostrava, épreuve sur surface dure dotée de 528.500 dollars. Elles ont battu en demi-finale, samedi, Kirsten Flipkens et la Néerlandaise Demi Schuurs 6-3, 7-5. La rencontre a duré une heure et demie.

Mertens, 24 ans, compte neuf titres en double sur le circuit WTA, dont trois avec Sabalenka, 22 ans: Indian Wells, Miami, US Open, tous remportés l'an passé. Elle a aussi gagné quatre tournois avec Schuurs, un avec Flipkens et un avec An-Sophie Mestach. Mertens et Sabalenka affronteront en finale la Canadienne Gabriela Dabrowski et la Brésilienne Luisa Stefani, qui se sont qualifiées sans jouer. Leurs adversaires, les Tchèques Barbora Krejcikova et Katerina Siniakova ont en effet déclaré forfait avant la rencontre. Avant la finale du double, Sabalenka (WTA 12) jouera aussi celle du simple contre sa compatriote Viktoria Azarenka (WTA 14). (Belga)