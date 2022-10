WTA Ostrava - Une 60e victoire en 2022 pour Iga Swiatek, qui défiera Barbora Krejcikova en finale

(Belga) Pour son retour à la compétition après son sacre à l'US Open, la N.1 mondiale Iga Swiatek s'est qualifiée pour la finale du tournoi de tennis WTA 500 d'Ostrava, samedi en République tchèque. La Polonaise s'est imposée après un âpre combat de trois sets et 2h38 de jeu contre la Russe Ekaterina Alexandrova (WTA 21). La partie s'est ponctuée sur le score de 7-6 (5), 2-6, 6-4.

C'est la 60e victoire cette saison pour la droitière de Varsovie, également sacrée à Roland-Garros, qui ne compte que 7 défaites en 2022. Le record est toujours détenu par Serena Williams, qui avait enlevé 78 victoires en 2013. Swiatek est désormais à la veille de disputer sa 12e finale sur le circuit, elle qui a remporté les dix dernières sans perdre le moindre set. Elle compte 7 titres cette saison avec Doha, Indian Wells, Miami, Stuttgart, Rome, Roland-Garros et l'US Open. En finale de cette épreuve jouée sur dur et dotée de 757.900 dollars, elle devra écarter la Tchèque Barbora Krejcikova (WTA 23), qui a écarté en trois sets la Kazakhe Elena Rybakina (WTA 26) sur le score de 3-6, 7-6 (4) et 6-4. Ce sera la 8e finale sur le circuit pour celle qui a remporté Roland-Garros en 2021 et le tournoi de Tallinn la semaine dernière.