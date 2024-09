WTA Pékin: Osaka savoure sa première victoire avec Mouratoglou

"J'aime la manière dont il entraîne, je pense que ça va être intéressant", a-t-elle souligné après sa victoire contre l'Italienne Lucia Bronzetti (73e) 6-3, 6-2.

"Patrick semblait être la personne qui a les informations dont j'avais besoin", a ajouté l'ancienne N.1 mondiale, actuellement 73e, revenue sur les courts en janvier dernier après un congé maternité.

"J'ai l'impression que j'ai vraiment besoin d'apprendre le plus possible à cette étape de ma carrière", a assuré la quadruple vainqueur en Grand Chelem (US Open 2018 et 2020, Open d'Australie 2019 et 2021).