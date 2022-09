WTA Portoroz - Lauréate à Wimbledon, Rybakina battue par Katerina Siniakova, N.1 mondiale en double

(Belga) La Tchèque Katerina Siniakova a battu la Kazakhstanaise Elena Rybakina (N.3) dimanche en finale du tournoi de tennis WTA 250 de Portoroz en Slovénie, une épreuve sur surface dure dotée de 251.750 euros.

Lauréate à Wimbledon en juin, Elena Rybakina, 23 ans, 25e joueuse du monde, a été surprise en trois manches par l'infatigable numéro 1 mondiale en double qui s'est imposée 6-7 (4/7), 7-6 (7/5) et 6-4 au bout d'un long duel de 3 heures et 6 minutes de jeu. Katerina Siniakova, 26 ans, 82e mondiale, était déjà restée 4 heures sur le court samedi enchainant son quart de finale (2h35) contre la tenante du titre l'Italienne Jasmine Paolini (WTA 55) et sa demi-finale (1h27) face à l'Allemande Anna-Lena Friedsman (WTA 213). Rybakina espérait ajouter un 4e titre WTA à son palmarès, pour sa 10e finale sur le circuit, mais c'est Siniakova qui compte à présent trois titres à son palmarès, 5 ans après les deux premiers conquis en 2017. Elle disputait dimanche la 7e finale de sa carrière WTA et compte 19 titres WTA en double à son palmarès, dont l'US Open, Wimbledon et l'Open d'Australie cette année. (Belga)