WTA Prague - Elise Mertens part ce lundi pour New York: "Être à mon meilleur niveau à l'US Open"

Elise Mertens (WTA 23) n'aura pas le temps de savourer longtemps sa place de finaliste du tournoi WTA sur terre battue de Prague. Battue 6-2, 7-5 dimanche par Simona Halep (WTA 2), la Limbourgeoise de 24 ans prendra le chemin des États-Unis ce lundi afin de participer dès vendredi à New York au tournoi WTA sur ciment de Cincinnati, ultime préparation avant l'US Open, le 31 août.

"La transition ne sera pas facile, mais je pense pouvoir m'adapter assez vite à la surface dure. Enfin, j'espère", a-t-elle souri avant de filer prendre l'avion pour rentrer une nuit à la maison. "J'avais d'ailleurs alterné la terre battue et le dur pendant ma préparation, vu que je ne savais pas à quoi ressemblerait mon calendrier. Ce ne sera pas évident vu que le tournoi de Cincinnati commence déjà vendredi et que je devrai passer 24 heures en quarantaine à mon arrivée à New York, lundi soir. Mais c'est un problème de luxe. Je suis ravie d'avoir atteint la finale ici. Je vais essayer de profiter de ce tournoi de Cincinnati - New York pour monter en régime pour l'US Open." L'US Open est le grand-rendez-vous de la reprise du circuit pour Elise Mertens. L'an dernier, la N.1 belge y avait d'ailleurs brillé, atteignant les quarts de finale en simple et triomphant en double dames. Et avec les nombreux forfaits, dont ceux d'Ashleigh Barty (WTA 1), Elina Svitolina (WTA 5), Bianca Andreescu (WTA 6), la tenante du titre, Kiki Bertens (WTA 7) et Belinda Bencic (WTA 8), elle aura quelque part un beau coup à jouer. "C'est vrai que beaucoup de joueuses seront absentes, mais beaucoup seront toujours de la partie", a-t-elle poursuivi. "Je considère que dans un Grand Chelem, tout est possible. Je serai sans doute un peu mieux classée, mais il y aura toujours une adversaire en face. J'ai très bien joué l'an dernier à l'US Open et si cela devait moins bien se passer cette fois-ci, je conserverais tout de même mes points. C'est donc un peu une situation de win-win. Je sais que le service et la deuxième frappe sont très importants sur dur. J'espère que je pourrai être moi-même et que je serai à mon meilleur niveau."