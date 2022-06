WTA Rosmalen - Kirsten Flipkens avance au deuxième tour

(Belga) Kirsten Flipkens s'est qualifiée pour le deuxième tour du tournoi de tennis WTA 250 de Rosmalen, épreuve sur gazon dotée de 251.750 dollars, mardi. Flipkens, 308e joueuse mondiale, est venue à bout 6-2, 5-7, 6-3 de la Russe Anastasia Tikhonova (WTA 198) après 2 heures et 5 minutes de jeu.

Dominatrice du premier set, gagné en 34 minutes, Flipkens a ensuite gaspillé un avantage de 3-0 et un double break en perdant cinq jeux de suite, voyant son adversaire revenir à une manche partout. Dans le set décisif, Flipkens a fait le break à 2-1, son adversaire a aussitôt débreaké, mais la Campinoise prenait une nouvelle fois le service de Tikhonova pour mener 3-2 et ne plus lâcher son avance. Elle a conclu la partie sur le service de la joueuse russe. Flipkens, qui a annoncé la semaine passée qu'elle disputera son dernier tournoi en simple à Wimbledon, affrontera au tour suivant, l'Américaine Ann Li (WTA 68), victorieuse 6-3, 6-4 de la Russe Liudmila Samsonova (WTA 28/N.5). Flipkens est également engagée en double, aux côtés d'Alison Van Uytvanck. Elles affronteront la Chilienne Alexa Guarachi et l'Américaine Shelby Rogers. (Belga)