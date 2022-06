WTA Rosmalen - Mertens : "Ces deux heures passées sur le court m'auront permis d'acquérir du rythme"

(Belga) Elise Mertens (WTA 29) était satisfaite, mardi soir, d'avoir réussi à entamer sa saison sur gazon par une victoire au premier tour du tournoi WTA 250 de Rosmalen, doté de 251.750 dollars, aux Pays-Bas. Sur le Centre Court, la Limbourgeoise, 26 ans, tête de série N.8 du tableau, a battu 6-7 (5/7), 6-1, 6-2 l'Australienne Storm Sanders (WTA 240), 27 ans, tombeuse de Yanina Wickmayer au dernier tour des qualifications.

"Il s'agissait de mon premier match sur gazon et ce n'était pas évident d'affronter une joueuse qui en avait déjà gagné deux en qualifications", a-t-elle confié à Belga après sa victoire. "Mais j'ai fini par trouver un moyen de m'imposer. Mon niveau a été crescendo je trouve, même si j'ai eu mes occasions dans le premier set (elle a mené 5-3 et hérité d'une balle de set, ndlr). Simplement, elle a bien joué aux moments importants. Heureusement, j'ai bien réagi en me montrant plus agressive et en la faisant nettement plus bouger pour directement reprendre l'ascendant. J'ai très bien servi aussi, ce qui m'a bien aidé. Je suis venue ici pour avoir des matches et le côté positif, c'est que ces deux heures passées sur le court m'auront permis d'acquérir du rythme." Elise Mertens participe pour la cinquième fois au tournoi WTA de Rosmalen, où son meilleur résultat est une accession en quart de finale en 2016. Au deuxième tour, la N.1 belge pourrait affronter Alison Van Uytvanck (WTA 46) qui défie l'Allemande Tamara Korpatsch (WTA 105) ce mardi en dernier match de la journée.