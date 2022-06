WTA Rosmalen - Van Uytvanck, qui a battu Korpatsch : "Je n'ai rien à perdre contre Elise Mertens"

(Belga) Alison Van Uytvanck (WTA 46) a continué, mardi, sur la lancée de sa victoire au tournoi ITF de Surbiton en franchissant avec succès le premier tour du tournoi WTA 250 sur gazon de Rosmalen, doté de 251.750 dollars, aux Pays-Bas. Sur le Court N.3, en dernier match de la journée, la Grimbergeoise, 28 ans, a battu 6-4, 7-5 l'Allemande Tamara Korpatsch (WTA 105), 27 ans.

"Ce fut un match assez difficile", a-t-elle confié à Belga après sa qualification. "Je trouve qu'elle a évolué à un très haut niveau. Je l'avais déjà affrontée à Karlsruhe et à l'époque, elle n'avait pas aussi bien joué. J'étais donc plutôt surprise. Je ne suis pas très bien entrée dans la partie, je commettais pas mal de fautes, et je devais m'habituer à un autre type de gazon que celui de Surbiton. Mais bon, je me suis bien battue et après le deuxième break, je suis devenue plus agressive. À l'arrivée, je suis très contente d'avoir gagné en deux sets et d'avoir pu finir avant la tombée de la nuit. Sans quoi, cela allait commencer à être compliqué." Au deuxième tour, jeudi, Alison Van Uytvanck retrouvera Elise Mertens (WTA 29), 26 ans, victorieuse pour sa part de l'Australienne Storm Sanders (WTA 240), issue des qualifications, 6-7 (5/7), 6-1, 6-2. Il s'agira du troisième duel sur le circuit entre les deux premières joueuses belges au classement WTA. "Je vais essayer de bien récupérer", a-t-elle poursuivi, "car j'ai disputé pas mal de matches ces derniers jours. Pour le reste, on verra bien. Je n'ai à perdre contre Elise. Et je pense que ce sera un chouette match à jouer sur le gazon. Je m'en réjouis en tout cas et j'espère que je pourrai afficher un bon niveau." (Belga)