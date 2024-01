WTA: Rybakina surclasse Sabalenka en finale à Brisbane

Dans une finale en forme de remake de celle de l'Open d'Australie 2023, remportée par Sabalenka 4-6, 6-3, 6-4, Rybakina a pris sa revanche pour remporter le 6e titre de sa carrière et faire le plein de confiance à une semaine du début de l'édition 2024 de la première levée du Grand Chelem.

"Malgré le score, c'est toujours difficile de jouer contre toi, on se pousse l'une et l'autre à s'améliorer et c'est super", a déclaré Rybakina, 24 ans, victorieuse de Wimbledon en 2022.

"Merci de m'avoir donné trois jeux", a souri Sabalenka, 25 ans, avant de féliciter la lauréate. "C'était une belle semaine quand même, bien sûr j'aurais aimé la finir différemment, j'espère que ce sera encore mieux à l'Open d'Australie".

Cette victoire en 1h13 met fin à la série de 15 victoires consécutives de Sabalenka sur le sol australien, série qui avait commencé l'année dernière avec ses victoires à Adélaïde puis à l'Open d'Australie.