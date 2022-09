WTA Séoul - Yanina Wickmayer gagne le double avec Kristina Mladenovic

(Belga) Yanina Wickmayer (WTA 396 en double) et sa partenaire française Kristina Mladenovic (WTA 23 en double) ont remporté le double au tournoi de tennis WTA 250 de Séoul, épreuve sur surface dure dotée de 251.750 dollars. Le duo belgo-français a battu 6-3, 6-2 les Américaines Asia Muhammad (WTA 30 en double) et Sabrina Santamaria (WTA 84 en double), têtes de série N.1, en finale, dimanche. La rencontre a duré 1 heure et 9 minutes.

Après un premier break dans le deuxième jeu, Wickmayer et Mladenovic subissaient le débreak de leurs adversaires. Mais le duo belgo-français réalisait un nouveau break dans la foulée pour mener 3-1. La paire gardait cet avantage et s'offrait le premier set 6-3. Le deuxième set commençait par un break de Wickmayer/Mladenovic suivi d'un débreak de Muhammad/Santamaria. Wickmayer et Mladenovic prenaient deux fois supplémentaires le service de leurs concurrentes et filaient vers la victoire (6-2). Wickmayer, 32 ans, décroche son troisième titre en double sur le circuit WTA, après ceux conquis en 2013 à Luxembourg, aux côtés de la Liechtensteinoise Stephanie Vogt, et en 2016 à Washington, associée à la Roumaine Monica Niculescu. Son palmarès comprend aussi une victoire aux Oracle Challenger Series, tournoi WTA 125 en 2018 et deux défaites en finale en ce qui concerne le double ainsi que cinq sacres en simple. Elle avait interrompu sa carrière en octobre 2020 pour donner naissance à son premier enfant, Luana Daniëlla, née en avril 2021 Mladenovic, 29 ans, signe aussi sa troisième victoire en double sur le circuit principal. (Belga)