WTA Shenzhen - Elise Mertens estime avoir "très bien géré" contre Lutsenko

(Belga) Elise Mertens, 17e joueuse du monde, a fait une joyeuse entrée dans l'année 2020 en franchissant avec succès, dimanche, le premier tour du tournoi WTA International sur dur de Shenzhen, en Chine, doté de 775.000 dollars. La Limbourgeoise, 24 ans, est même devenue la première joueuse de la nouvelle année à gagner un match dans le tableau final d'un tournoi WTA en battant 6-3, 6-3 l'Ukrainienne Lesia Tsurenko (WTA 73), 30 ans, qui disputait son premier match depuis six mois après une blessure au coude droit.

"Je suis contente", a confié Elise Mertens. "Le premier match est toujours un peu délicat, mais je pense que je l'ai très bien géré. Je suis restée très calme. J'étais avide de commencer la saison après six semaines de préparation. J'ai travaillé très dur et j'espère que j'en recueillerai les dividendes. J'espère que je pourrai disputer beaucoup de matches ici cette semaine et vivre une belle année". Elise Mertens est tête de série N.3 du tableau à Shenzhen, un endroit qu'elle connaît bien, puisque le hasard du calendrier veut qu'elle y avait également disputé son dernier tournoi de 2019, lors des WTA Finals, en double avec sa partenaire biélorusse Aryna Sabalenka, avec qui elle fera aussi équipe cette semaine. La numéro 1 belge affrontera au deuxième tour la jeune la Chinoise de 18 ans Wang Xiyu (WTA 144). (Belga)