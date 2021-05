WTA Strasbourg: finale entre la Roumaine Cirstea et la Tchèque Krejcikova

(Belga) La Roumaine Sorana Cirstea, 31 ans et 61e mondiale, et la Tchèque Barbora Krejcikova, 25 ans et 38e mondiale, se disputeront samedi le titre au tournoi WTA de Strasbourg (terre battue/235.238 dollars).

Cirstea a battu la Polonaise Magda Linette (WTA 48) 3-6, 6-4, 6-2. Après un premier set facilement remporté par la Polonaise de 29 ans, le jeu s'est peu à peu équilibré dans la seconde manche, remportée par la Roumaine, quart de finaliste à Roland-Garros en 2009. Lauréate en avril sur la terre battue d'Istanbul en battant Elise Mertens, l'ex-21e mondiale s'est ensuite rapidement détachée dans le dernier set face à une adversaire physiquement entamée, gagnant son billet pour la finale à sa première balle de match. Menée un set à rien par la qualifiée allemande Jule Niemeier, 21 ans et 216e mondiale, Krejcikova s'est finalement imposée 5-7, 6-3, 6-4 après 2h17 de jeu afin de disputer sa 3e finale sur le circuit. Elle a perdu les deux premières, à Nuremberg (2017) et à Dubaï (2021). Spécialiste du double, Krejcikova compte deux sacres en double dames et trois en double mixte en Grand Chelem.