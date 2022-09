WTA Tallinn: Kirsten Flipkens et Belinda Bencic tombent en quarts de finale

(Belga) Kirsten Flipkens, associée à la Suissesse Belinda Bencic, s'est inclinée en quarts de finale du double au tournoi WTA 250 de Tallinn, joué sur surface dure et doté de 251 750 dollars, jeudi en Estonie.

La paire belgo-suisse a été sèchement battue - 6-3, 6-2 - par les sœurs ukrainiennes Luydmyla (WTA 11 en double) et Nadiia Kichenok (WTA 96 en double), têtes de série N.3. Bencic, 14e mondiale en simple et tête de série N.2, disputera vendredi les quarts de finale. Kirsten Flipkens, 36 ans, a décidé de mettre un terme à sa carrière en simple à l'issue du dernier Wimbledon. Encore active sur le circuit en double, elle a notamment atteint les quarts de finale du double dames ainsi que la finale du double mixte à l'US Open. Plus tôt dans la journée dans la capitale estonienne, Ysaline Bonaventure (WTA 138) a signé une nouvelle performance de premier choix en venant à bout de la Suissesse Jil Teichmann (WTA 36/N.9) au 2e tour. La Stavelotaine, tombeuse de l'Américaine Shelby Rogers (WTA 35) au premier tour, disputera les quarts de finale d'une épreuve WTA pour la 3e fois de sa carrière. (Belga)