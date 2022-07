WTA Varsovie: Ysaline Bonaventure éliminée au premier tour des qualifications

(Belga) Ysaline Bonaventure a été éliminée au premier tour des qualifications du tournoi WTA 250 de Varsovie, joué sur terre battue et doté de 251.750 dollars, dimanche en Pologne.

Bonaventure, 149e mondiale et tête de série N.8 des qualifications, s'est inclinée en deux sets 6-4, 7-5 face à l'Argentine Paula Ormaechea, 207e au classement WTA. La rencontre a duré 2 heures et 2 minutes. Maryna Zanevska, 72e mondiale, est, elle, directement qualifiée pour le tableau final en Pologne. Elle aura comme première adversaire, la Russe Varvara Gracheva, 21 ans, 59e mondiale et 9e tête de série. Zanveska a été éliminée en demi-finale du tournoi d'Hambourg cette semaine. (Belga)