WTA Yarra Valley Classic - Une finale entre Ashleigh Barty et Garbine Muguruza

(Belga) L'Australienne Ashleigh Barty, numéro 1 mondiale, et l'Espagnole Garbine Muguruza, 15e joueuse du monde, disputeront la finale du tournoi de tennis de Yarra Valley Classic, une épreuve sur surface dure dotée de 565.530 dollars, dimanche à Melbourne.

Samedi en demi-finale, Garbine Muguruza (N.6), 27 ans, s'est débarrassée de la Tchèque Marketa Vondrousova (N.8), 21 ans, 21e mondiale, en deux sets sévères 6-1, 6-0 et moins d'une heure de jeu (53 minutes) pour rejoindre la 13e finale WTA de sa carrière. Lauréate de deux tournois du Grand Chelem (Wimbledon 2017 et Roland-Garros 2016), l'Espagnole compte 7 titres à son palmarès, le dernier remontant à 2019 à Monterrey au Mexique. Ancienne numéro 1 mondiale (en 2017), Muguruza rencontrera en finale l'actuelle reine du classement mondial, l'Australienne Ashleigh Barty, 24 ans, propulsée directement en finale sans passer par la case demi-finale. Son adversaire, l'Américaine Serena Williams, touchée à l'épaule droite, avait en effet déclaré forfait. Ashleigh Barty, demi-finaliste l'an dernier de l'Open d'Australie, compte 8 titres en simple sur le circuit WTA à son palmarès dont le tournoi d'Adélaïde l'an dernier. Détentrice de 23 titres en Grand Chelem, Serena Williams (N.5), 11e joueuse du monde, 39 ans, s'est voulu rassurante cependant pour l'Open d'Australie qui débute lundi, admettant qu'elle allait devoir composer avec une douleur à l'épaule, mais "confiante" de pouvoir la gérer. "Je me sens assez bien. J'ai déjà fait beaucoup de traitements. Je suis confiante, cela va aller. Je suis même très confiante à vrai dire et je reste pleine d'espoirs pour ces deux prochaines semaines." (Belga)