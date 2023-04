WTA/Stuttgart: Swiatek réussit son retour, Garcia se hisse en quart laborieusement

De son côté, la N. 1 mondiale Swiatek qui effectuait son retour à la compétition depuis sa demi-finale perdue à Indian Wells, il y a un mois, handicapée par une gêne au niveau des côtes a fait le travail.

Jamais inquiétée dans la première manche, où elle a fait étalage de sa force, Swiatek a étouffé Zheng qui a cédé le set, essorée (6-1).

La deuxième manche a été beaucoup plus disputée, les deux joueuses se rendant coup pour coup. Alors que Zheng est enfin parvenue pour la première fois à lui prendre son service pour revenir à 4-4, la triple lauréate en Grand Chelem (Roland-Garros en 2020 et 2022 et US Open en 2022) n'a pas eu de peine pour s'imposer pour la troisième fois en autant de confrontations avec la Chinoise (6-4).

"J'avais l'impression que je devais être concentrée à 100% du début à la fin, pour réfléchir à la technique et à la tactique", a déclaré Swiatek. "Je suis assez contente de ne pas être rouillée et d'avoir pu jouer du bon tennis, même si j'ai eu une pause."

Swiatek affrontera pour une place en demi-finales la Tchèque Karolina Pliskova qui s'est défaite de la Croate Donna Vekic au terme d'un long bras de fer conclu en trois sets 6-2, 6-7, 7-6.

Les deux derniers quarts de finale opposeront la Tunisienne Ons Jabeur, 4e joueuse mondiale, à la Brésilienne Beatriz Haddad Maia (14e) et la Bélarusse Aryna Sabalenka, dauphine de Swiatek au classement mondial de la WTA, à l'Espagnole Paula Badosa (31e).