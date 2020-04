Finances, entrainements et confinement: cette jeune espoir du tennis belge nous dévoile son quotidien (vidéo)

Dans une longue interview diffusée en direct sur Instagram, la joueuse de tennis Kimberley Zimmermann, 24 ans, s'est confiée à notre journaliste Emiliano Bonfigli.

Depuis plusieurs semaines, les joueuses et les joueurs de tennis sont à l’arrêt. Cette situation est évidemment compliquée à gérer pour les sportifs de haut niveau. C’est aussi le cas pour Kimberley Zimmermann, 24 ans, qui occupe la 470e place au classement WTA. Comment vit-elle cette période difficile?

"Je suis déjà contente d’être en bonne santé, ma famille va bien aussi », explique-t-elle. "Au niveau des entrainements, je suis évidemment confinée comme tout le monde. Je fais avec ce que j’ai mais je n’ai pas tout le matériel dont j’ai besoin à la maison. Mon papa m’envoie quelques balles dans le jardin de temps en temps, mais c’est un peu compliqué de jouer au tennis. Je fais plus des entrainements physiques pour le moment".

Si certaines joueuses peuvent vivre aisément grâce à leurs gains accumulés sur la saison précédente, ce n’est évidemment pas le cas de toutes les joueuses. Qu’en est-il pour Kimberley?

"Financièrement, je n’ai plus de rentrées. Evidemment, je n’ai plus de dépenses non plus. C’est comme ça, c’est pareil dans d’autres secteurs. J’essaie de m’adapter et de prendre ça comme une période de préparation physique. J’ai de la chance, je vis encore chez mon papa, je n’ai donc pas de loyer", raconte-t-elle.

"Son jeu est vraiment inspirant"

La vie d'une joueuse professionnelle de tennis n'est pas simple, même lorsque les tournois s'enchaînent. Les joueuses moins bien classées doivent faire attention: chaque euro compte. "À mon niveau, il faut tout calculer et il faut faire des choix. J'aimerais bien aller plus loin, faire des tournois plus faciles plutôt que de rester en Europe, où le niveau est plus élevé. On fait parfois des choix financiers plutôt que des choix sportifs".

Durant cette interview, notre journaliste Emiliano Bonfigli a évoqué d’autres sujets avec Kimberley. A-t-elle un modèle dans le monde du tennis? "J’aime beaucoup Roger Federer. Pourtant, on ne se ressemble pas !", rigole-t-elle. "Je suis assez impulsive, Federer est beaucoup plus calme. Son jeu est vraiment inspirant".

