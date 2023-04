Yanina Wickmayer : "C'est une chose de perdre, mais c'est une autre de se blesser"

"Évidemment, ce n'était pas chouette", a-t-elle confié. "C'est une chose de perdre, mais c'est une autre de se blesser et de ne pas être en mesure d'aider l'équipe lors de la deuxième journée. Ce fut une journée difficile pour moi, mais j'ai essayé d'être là pour soutenir l'équipe autant que possible. J'avais vraiment confiance en mes coéquipières et j'étais sûre à 100% qu'elles allaient parvenir à l'emporter. Tout le monde a donné tout ce qu'il avait et il n'y avait pas moyen de faire plus".

"J'ai travaillé très dur pour me retrouver avec l'équipe, et je suis très contente d'avoir passé une super semaine avec elles", a-t-elle poursuivi. "C'est un peu dommage que je me blesse le premier jour. Je regrette de ne pas avoir pu montrer plus, Mais l'ambiance était très chouette, on a bien bossé. Le focus était là, on était motivées, et on y a cru jusqu'au dernier moment. Les Canadiennes étaient trop fortes en double. Ce n'est pas le résultat que l'on espérait, mais c'est le tennis et il faut l'accepter. Il faut avancer et rester motivées pour la prochaine fois", a-t-elle conclu.