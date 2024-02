Yanina Wickmayer éliminée aussi au premier tour en double

Yanina Wickmayer (WTA 82 en double), 34 ans, et Amina Ashiba (WTA 97, 24 ans) ont été battues par la 3e paire tête de série du tournoi, la Brésilienne Ingrid Martins (WTA 50, 27 ans) et la Russe Yana Sizikova (WTA 63, 29 ans). La partie s'est achevée sur le score de 6-4, 6-2 après 1 heure et 10 minutes de jeu.

Associée à sa traditionnelle partenaire hongroise, Anna Bondar, Kimberley Zimmermann avait, elle, passé le cap du premier tour mardi. Kimberley Zimmermann (WTA 69, 28 ans) et Anna Bondar (WTA 57, 26 ans), formant la 4e paire tête de série, affronteront en quart de finale jeudi la Française Elixane Lechemia (WTA 85, 32 ans) et la Britannique Olivia Nicholls (WTA 104, 29 ans.