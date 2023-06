Yanina Wickmayer et Greet Minnen éliminées en demi-finale du double

Greet Minnen (WTA 56 en double) et Yanina Wickmayer (WTA 81 en double) n'ont pas réussi à se qualifier pour la finale du double du tournoi de tennis WTA 250 de Rosmalen, épreuve sur gazon dotée de 259.303 dollars. Le duo belge s'est incliné 6-4, 6-3 face aux Japonaises Shuko Aoyama (WTA 18) et Ena Shibahara (WTA 23), têtes de série N.3. La rencontre a duré 1 heure et 7 minutes.