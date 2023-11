Yanina Wickmayer, gagnée par l'émotion, peut barrer encore un point de sa "to-do list"

Yanina Wickmayer (WTA 74) a remporté ses deux rencontres et Greet Minnen (WTA 62) s'est rachetée d'un samedi "sans" pour l'emporter dimanche. La Belgique bat la Hongrie 3-1 sans Elise Mertens, (WTA 29), par choix personnel, Alison Van Uytvanck (dos) et Maryna Zanevska (retraite).

Victorieuse en trois sets de Dalma Galfi dimanche, Yanina Wickmayer, 34 ans, a scellé un duel "important". "C'était beaucoup d'émotion mentalement et physiquement", a reconnu l'ex-numéro 12 mondiale (en 2010). "Le deuxième set a été très accroché et j'étais un peu fâchée sur moi-même. C'est vrai qu'elle a bien servi sur les points importants, mais j'étais déçue d'avoir raté les occasions. Dans le troisième set, j'ai choisi de jouer point par point et de ne pas penser au résultat."

Greet Minnen et Yanina Wickmayer ont retrouvé toutes les deux le top 100 cette saison à l'issue d'une année marquée par un retour au plus haut niveau. "Terminer la saison comme ça devant le public belge, c'est vraiment exceptionnel", a ajouté Wickmayer. "Si j'ai gagné le dernier match, on a une équipe incroyable avec le staff aussi. Toutes les filles ont une énergie positive, même celles qui ne jouent pas parce que je sais que ce n'est pas facile de rester sur le banc. Je trouve magnifique de faire ça avec Greet. On a eu un peu le même parcours en repartant presque de zéro."