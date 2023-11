Yanina Wickmayer l'avoue "ma plus grosse motivation, c'est ma fille"

Menée 1 à 0 après la défaite de Greet Minnen en ouverture contre Dalma Galfi, la Belgique était mise sous pression. "Mais j'ai commencé le match comme si c'était zéro à zéro et j'ai joué point après point. J'ai tout donné et je suis contente de gagner ce match devant le public belge", a confié Yanina Wickmayer (WTA 74) victorieuse d'Anna Bondar (WTA 114) 7-5, 6-2. "En plus, c'est la première fois que ma fille voit un match complet et c'est ma plus grosse motivation".

De retour de maternité il y a deux ans, Yanina Wickmayer, 12e mondiale en 2010, a gravi à nouveau les échelons. Elle était encore 321e mondiale en début d'année, mais n'a semblé douté à aucun moment samedi. "Le premier set était bon, de nous deux. C'était accroché et je suis contente d'avoir saisi ma chance à la fin. J'ai essayé de faire la même chose dans le 2e set, même si j'ai commencé à être un peu nerveuse au milieu du set. On va essayer de bien récupérer pour apporter encore une super énergie demain (dimanche). Galfi est quelqu'un qui lève les balles et qui essaie de nous empêcher d'être agressives. Je pense qu'elle va appliquer la même tactique, mais je serai prête à tenir l'échange et à prendre ma chance quand il faut."