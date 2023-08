Yanina Wickmayer poursuit sur sa lancée et passe en 8es, Greet Minnen éliminée en double

Yanina Wickmayer s'est qualifiée pour le deuxième tour (huitièmes de de finale) du tournoi de tennis WTA 250 de Prague, épreuve sur surface dure dotée de 259.303 dollars, mardi, en République tchèque. Wickmayer, remontée au 93e rang mondial, s'est imposée 1-6, 6-4, 6-2 face à la Chinoise Zhu Lin (WTA 38), tête de série N.2 du tournoi, après 2 heures et 17 minutes de jeu.

Menée 1-3 puis 2-4 dans le deuxième set, Wickmayer réagissait parfaitement et remportait les quatre jeux suivants pour revenir à une manche partout.

'Wicky' se montrait intraitable dans le set décisif, réalisant deux breaks pour mener 4-0. Elle manquait une première balle de match à 5-1, mais ne loupait pas sa deuxième opportunité de gagner le match. Elle mène désormais 2-1 dans ses confrontations face à Zhu.

En huitièmes de finale, Wickmayer rencontrera l'Allemande Tamara Korpatsch (WTA 99), victorieuse 6-2, 6-4 de la Bulgare Viktoriya Tomova (WTA 103). Wickmayer mène 2-0 dans ses duels avec Korpatsch.

Dans le tournoi du double, Greet Minnen (WTA 52) et sa partenaire roumaine Jaqueline Cristian (WTA 277 en double) ont été éliminées au premier tour par les Tchèques Nikola Bartunkova (WTA 499 en double) et Tereza Valentova (WTA 571 en double) 6-2, 3-6, 13/11 en 1 heure et 18 minutes de jeu.