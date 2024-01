Ysaline Bonaventure, au 2e tour des qualifications, veut "prendre du plaisir" en 2024

"Cela s'est bien passé, mieux que ce que j'espérais, en n'ayant pas joué un match depuis six mois", a-t-elle confié à l'Agence BELGA après sa victoire. "Je suis très contente d'avoir pu m'imposer directement. Je me sentais assez bien, même si je savais que les choses n'allaient pas être parfaites. J'ai pris énormément de plaisir à me retrouver sur le terrain, avec tous les Belges qui étaient présent pour me soutenir, Steve Darcis, Kristof Vliegen et Wim Fissette aussi."

"J'aborde cette année 2024 avec un seul objectif, à savoir prendre du plaisir et donner le meilleur de moi-même pour n'avoir aucun regret", a-t-elle poursuivi. "Je pense que si ma tête suit, et mon physique également, les résultats le feront aussi. Je n'ai en tout cas pas perdu mon tennis, ce qui est rassurant. Sebov, je ne la connais pas trop. Je sais simplement que c'est une joueuse qui joue à plat et frappe très fort dans la balle. Elle est très offensive. Je me rappelle l'avoir vue jouer contre Greet (Minnen, ndlr.) en Fed Cup à Vancouver l'an dernier. Je vais donc analyser cela et me préparer au mieux pour enchaîner avec une deuxième victoire."