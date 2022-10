Ysaline Bonaventure en finale à Hambourg

(Belga) Ysaline Bonaventure s'est qualifiée pour la finale du tournoi ITF d'Hambourg, joué sur surface dure et doté de 60.000 dollars, samedi en Allemagne. La Stavelotaine, 118e mondiale et tête de série N.1, affrontait la Tchèque Tereza Smitkova, 674e mondiale et issue des qualifications, en demi-finales. Celle-ci (ex-57e mondiale, en 2015) a abandonné après 41 minutes alors que Bonaventure avait gagné le premier set 6-2 et menait 3-1 dans le second.

En finale, Ysaline Bonaventure sera opposée à l'Espagnole Rebeka Masarova, 180e mondiale et 6e tête de série, qui a écarté 4-6, 7-6 (7/2) et 6-1 la Turque Befu Cengiz (WTA 397). Ysaline Bonaventure, 28 ans, tentera dimanche de décrocher un 13e titre sur le circuit ITF, qui serait le 4e dans une épreuve dotée de 60.000 dollars. Son parcours dans la cité hanséatique devrait permettre à la Liégeoise, qui n'a pas de points WTA à défendre en cette fin d'année, de progresser encore au classement WTA, avec l'espoir de se hisser dans le top 100 et d'entrer en ligne de compte pour une place dans le tableau final de l'Open d'Australie, le premier tournoi du Grand Chelem de la saison qui aura lieu du 16 au 29 janvier à Melbourne. (Belga)