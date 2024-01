Ysaline Bonaventure opérée du genou et absente quatre mois

"J'étais clairement prête à tout casser en 2024, mais mon genou en a décidé autrement", a expliqué Bonaventure sur Instagram. "On a pris la décision de m'opérer du genou gauche, car les douleurs ne devenaient plus supportables, il m'était impossible de performer au plus haut niveau. Je serai écartée des courts durant minimum quatre mois. Je suis convaincue que tout arrive pour une raison, ce n'était finalement, peut être pas encore l'heure d'être de retour sur les courts de tennis", a-t-elle ajouté. "Un petit contretemps qui me permettra de travailler un peu plus sur moi-même durant les mois qui viennent."

Bonaventure avait abandonné au deuxième tour des qualifications de l'Open d'Australie le 11 janvier. Elle disputait à Melbourne son premier tournoi depuis son retour à la compétition après une pause de six mois à la suite d'un burn-out. La Stavelotaine n'avait plus joué depuis son élimination au premier tour à Wimbledon en juillet.